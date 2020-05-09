Silivri'de sokak hayvanlarına 1,5 ton mama dağıtıldı

Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ormanlık ve kırsal alanlara mama bırakıldı.

Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ormanlık ve kırsal alanlara mama bırakıldı.

Hayvanlara yiyecek dağıtmak için başlatılan "Her Şey Sevgiyle Başlar" projesi hakkında bilgi veren Proje Saha Koordinatörü Yasemin Yılmaz, bu organizasyonun Ekol Lojistik tarafından düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz, hayvanlar için yemeklerin firmanın mutfağında pişirildiğini, Lider Pet Food tarafından da hazır mama gönderildiğini ifade etti.

Projeye destek veren Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı ise ilçe merkezi ile kırsal ve ormanlık alanlardaki sokak hayvanlarının bu sayede beslenebileceğini dile getirdi.

Projeye destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Paçalı, Silivri merkez, kırsal ve ormanlık alanlara yaklaşık 1,5 ton mama bırakıldığını kaydetti.

Kampanya kapsamında Silivri Kaymakamlığınca kaymakamlık binasının etrafına mama kapları konuldu.

Kaynak: AA