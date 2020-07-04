SİLİVRİ'DE İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI SİLİVRİ'de bir sitede anaokulu inşaatı sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

SİLİVRİ'de bir sitede anaokulu inşaatı sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Olay, Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde özel bir sitede yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası süren anaokulunda, iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Selimpaşa itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Patlayan borudan yaklaşık 30 dakika gaz sızıntısı oldu. Gaz sızıntısı nedeniyle inşatın olduğu sitede panik yaşandı. İGDAŞ ekipleri olay yerine gelerek gazı kesti.

Kaynak: DHA