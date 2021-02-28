SİLİVRİ'DE DEHŞET: ANNESİNİ VE BİR YAKININI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

SİLİVRİ'de bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

SİLİVRİ'de bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Olay, gece 01.30 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşandı. Murat Berk (33) henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ve yakını olduğu belirtilen Güler Kaya'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının olay yerinde incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı ev

-Murat Berk'in fotoğrafı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı