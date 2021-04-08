Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
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Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de çikolata üretimi yapan fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de çikolata üretimi yapan fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 23.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi 5007 Sokak'ta bulunan çikolata üretimi yapan fabrikada çıktı. Fabrikanın bacasında kıvılcımların çıktığı gören çalışanlar durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Selimpaşa ve Silivri itfaiye ekipleri, fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.

Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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