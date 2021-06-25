Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan ve ticareti yasak olan 4 koati, 3 alpaka ve 2 rakun ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan ve ticareti yasak olan 4 koati, 3 alpaka ve 2 rakun ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Danamandıra Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kaçak hayvan bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen operasyonda, çiftlikte yapılan aramada, 4 koati, 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap ve deve kuşu ele geçirildi.

Operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli A.Ç. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi
Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi
Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi
Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Fahrettin Koca
Magazin Alişan Müge Anlı Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:47:32. #1.14#

title