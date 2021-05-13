Silivri'de bariyerlere çarpan tır, karşı şeritte durdu
Silivri'de bariyerlere çarpan tır, karşı şeride geçerek durabildi.
Silivri'de bariyerlere çarpan tır, karşı şeride geçerek durabildi.
Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkisinde giden, Şeref Bilgin'in kullandığı tır, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Tır sürücüsü kazada yara almazken trafik bir süre aksadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerleri keserek tırdan ayırdı.
Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş