Silivri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza saat 20.30 sıralarında Çavuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 RY 2962 plakalı, otomobilin sürücüsü U.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı