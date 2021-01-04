Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı
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Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı

04.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:01
Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı

Silivri'de bir kişi daha önce imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının annesi ve erkek kardeşini silahla yaraladı.

Silivri'de bir kişi daha önce imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının annesi ve erkek kardeşini silahla yaraladı.

Mimarsinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde tekstil malzemeleri satan bir iş yerine giren Saldun A, henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce imam nikahı ile birlikte yaşadığı kadının erkek kardeşi Ahmet A. ile annesi Latife A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Saldun A, anne ve oğlunu silahla yaraladı.

Ağır yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Saldun A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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