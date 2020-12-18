Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı
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Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı

18.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:37
Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı

SİLİVRİ'de 2 katlı bir villanın çatısı yandı.

SİLİVRİ'de 2 katlı bir villanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, çatıda hasar oluştu.

Selimpaşa Mahallesi Duruman Mevkiindeki özel bir sitede bulunan 2 katlı villanın çatısında gece saat 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Selimpaşa, Kumburgaz, Büyükçekmece ve Silivri itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı daha sonra da soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu villanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı
Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı
Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı
Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı
Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı
Silivri'de 2 katlı villanın çatısı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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