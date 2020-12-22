Silikon Vadisi-Washington İlişkileri Nasıl Olacak?

Aralarında antitröst, çevrimiçi konuşma ve dijital gizlilik sorunlarının da olduğu birçok alanda baskılarla karşı karşıya olan Silikon Vadisi, 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni yönetime hazırlanıyor.