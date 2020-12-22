Silikon Vadisi-Washington İlişkileri Nasıl Olacak?
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Silikon Vadisi-Washington İlişkileri Nasıl Olacak?

22.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:48

Aralarında antitröst, çevrimiçi konuşma ve dijital gizlilik sorunlarının da olduğu birçok alanda baskılarla karşı karşıya olan Silikon Vadisi, 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni yönetime hazırlanıyor.

Aralarında antitröst, çevrimiçi konuşma ve dijital gizlilik sorunlarının da olduğu birçok alanda baskılarla karşı karşıya olan Silikon Vadisi, 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni yönetime hazırlanıyor

Silikon Vadisi-Washington İlişkileri Nasıl Olacak?

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:48:26. #1.14#
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