Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi
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Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi

Geçtiğimiz günlerde silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, göğüsleri merak edilince bir anda tişörtünün fermuarını açarak gösterdi.

03.09.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:44

Reality şov yıldızı ve oyuncu Georgia Harrison, Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile öğle yemeği yerken görüntülendi. Ünlü isim göğüslerinin merak edilmesi üzerine bir anda fermuarını açtı.

SİLİKONLARI İÇİN 59 BİN TL ÖDEDİ

Georgia Harrison arkadaşlarıyla şakalaşırken, kıyafetinin fermuarını indirdi ve yeni göğüslerini gururla gösterdi. Oyuncu, silikonları için 6 bin sterlin yani 59 bin TL verdi.Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada "Kendimi televizyonda mayo giyerken görürdüm ve 'Oh, göğüslerim iyi görünmüyor' diye düşünürdüm" demişti.

Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi
Haber Yorumları (5)
ADA: Çok lazımdı sanki
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EKŞIN: yalniş şey blurlamıslar
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GICIK: babasının arabası ile hava atana benziyor.
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