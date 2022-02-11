Silifke yoğurduna coğrafi tescil işareti alındı - Haberler
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Silifke yoğurduna coğrafi tescil işareti alındı

AA, Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'in Silifke ilçesinin türkülere konu olan yoğurdu, coğrafi işaretle tescillendi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinin türkülere konu olan yoğurdu, coğrafi işaretle tescillendi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, bir yoğurt üretim tesisinde gazetecilere, oda tarafından başlatılan tescil işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Zorlu sürecin ardından Silifke yoğurdunun coğrafi işaret belgesi aldığını vurgulayan Kaynar, tescilden dolayı mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Tescil için uzun yıllardan beri çalışma yaptıklarını aktaran Kaynar, şöyle devam etti:

"Silifke yoğurdunu, türkülere konu olmuş ve Yörüklerin özel bir yiyeceği olarak tescilimizi alıp marketler aracılığıyla insanlara sunacağız. Saklanabilir ve raf ömrü uzun, aromalı yoğurtlar sunacağız. Uzun süren bir süreçti ve büyük emek verdik, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha önce çileğimizi tescillemiştik. Şimdi yoğurdumuzu da tescilledik. Türkülerle meşhur Silifke yoğurdu Avrupa'da da biliniyor. Daha kaliteli, güzel yöresel yoğurt yapıp tüketicimize sunacağız. Silifke yoğurdu markaydı, daha da marka olarak yolumuza devam edeceğiz."

Yoğurt üreticisi İsmail Köroğlu da Silifke yoğurdunun tescillenmesinden gurur duyduklarını belirterek, "Hazırız, iddialıyız. Yoğurdumuzun kalitesine, lezzetine güveniyoruz. Silifke halkı başta olmak üzere tüm tüketicilere sunacağız." diye konuştu.

Silifke yoğurduna coğrafi tescil işareti alındı

Silifke yoğurduna coğrafi tescil işareti alındı

Silifke yoğurduna coğrafi tescil işareti alındı

Silifke yoğurduna coğrafi tescil işareti alındı

AA / Burcu Kaya - Güncel

Nurettin Kaynar, Ticaret, Mersin, Güncel, Haberler

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