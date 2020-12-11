Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'dan Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme
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Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'dan Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme

11.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:04
Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'dan Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Nazlı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Yener ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Özgür Ozan Karak ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ilçede alınan tedbirler ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Salgının başladığı ilk aylardan bu yana Silifke halkının tedbirlere uyduğunu ve bu konuda Silifke halkına teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Nazlı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Silifke Devlet Hastanesi'nin 58 uzman ve 16 pratisyen olmak üzere 74 doktorla hizmet verdiğini ve 7 filyasyon ekibinin sahada görev yaptığını dile getiren Nazlı, "Silifke Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 test sonuçları aynı gün içerisinde veriliyor. 210 yataklı olan hastanemizin 100 yatağı Kovid-19 lu hastalarımız için ayrıldı. Bunların 80'i servis, 14' ü yoğun bakım ve 6'sı ise çocuk bölümü için. Hastanemizin Kovid-19'dan dolayı doluluk oranı yüzde 85 civarında. Çevre ilçelerden gelen hastalarımız da var. Silifke Devlet Hastanesi, Kovid-19 hastalarına uygulanacak her türlü medikal yeteneğe ve ilaca sahip. Hastanemiz doktorları vatandaşlarımızın sağlığına hızlı bir şekilde kavuşmaları için mücadele ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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