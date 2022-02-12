SİLİFKE'DE NEKTARİN AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI - Haberler
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SİLİFKE'DE NEKTARİN AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini sürdürürken, deniz seviyesinde seralarda nektarin ağaçları çiçek açtı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini sürdürürken, deniz seviyesinde seralarda nektarin ağaçları çiçek açtı.

Atayurt Mahallesi'nde Bayram Erdem'in serasındaki nektarinler çiçek açtı. Pembe ve mor açan çiçekleri görenleri büyülerken, 15 gün sonra çiçeklerin de tomurcuk vermesi bekleniyor.

Silifke'nin iki mevsimi birden hissettirdiğini belirten Bayram Erdem, "Yukarısı kar kış, insanlar soğuktan dışarı çıkamıyor ama biz burada baharı yaşıyoruz. 15 gün sonra bu çiçekler tomurcuk olacaklar" dedi.

SİLİFKE'DE NEKTARİN AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

SİLİFKE'DE NEKTARİN AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

SİLİFKE'DE NEKTARİN AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bayram Erdem, Atayurt, Güncel, Haberler

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