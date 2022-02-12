SİLİFKE'DE NEKTARİN AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

MERSİN'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini sürdürürken, deniz seviyesinde seralarda nektarin ağaçları çiçek açtı.

Atayurt Mahallesi'nde Bayram Erdem'in serasındaki nektarinler çiçek açtı. Pembe ve mor açan çiçekleri görenleri büyülerken, 15 gün sonra çiçeklerin de tomurcuk vermesi bekleniyor.

Silifke'nin iki mevsimi birden hissettirdiğini belirten Bayram Erdem, "Yukarısı kar kış, insanlar soğuktan dışarı çıkamıyor ama biz burada baharı yaşıyoruz. 15 gün sonra bu çiçekler tomurcuk olacaklar" dedi.