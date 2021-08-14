Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı
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Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Boğsak Mahallesinde 29 Temmuz günü çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda Silifke Belediye Başkanlığı, Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü,...

Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Boğsak Mahallesinde 29 Temmuz günü çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda Silifke Belediye Başkanlığı, Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Boğsak Arkeoloji Araştırma Merkezi ve Silifke Rotary Kulübü çevre temizliği düzenledi.

Sabah saatlerinde Boğsak mevkiinde yanan ormanlık alana gelen temizlik işçileri ve vatandaşlar ellerinde çöp poşetlerine yanan sahada daha önce bırakılan çoğunluğu cam ve plastik şişe olan atıkları topladı.

Çevre halkının da katıldığı temizlik sonrası traktörler dolusu çöp toplandı. Özellikle cam şişelerin mercek görevi gördüğü ve ormanlar için ne kadar zararlı olduğu görülürken, Bölgeye gelen piknikçilerin bıraktığı çöpler bir bir temizlendi.

Boğsak mevkii sonrası temizlik yapan grubun önümüzdeki günlerde diğer yanan alanlar Işıklı, Yeşilovacık ve Hırmanlı bölgesinde çevre temizliği yapacakları bildirildi.

29 Temmuz'da Boğsak mevkiinde çıkan yangın sonrası çevrenin tekrar eski haline dönmesini amaçladıklarını ve daha temiz, daha yaşanabilir bir Boğsak hayal ettiklerini belirten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok gazetecilere yaptığı açıklamada, "Silifke, Yeşilovacık, Boğsak, Hırmanlı ve Işıklı'da çıkan yangınla beraber gördüğümüz cam şişeler ve atıklar ile ilgili bir farkındalık yapmak istiyoruz. Biz her zaman Belediye olarak temizliği yapıyoruz. Ama bu kapsamda hem halkımızı da davet ettik, hem Silifke İlçe Tarım Müdürlüğü, Silifke Orman Müdürlüğü, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Boğsak Arkeoloji Tanıtım Merkezi, Silifke Rotary Kulübü, Kamu-Sen ve çeşitli derneklerle beraber inşallah Boğsak'tan temizliğe başlayıp, yeşillendireceğiz. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Sinop'da, Bartın ve Kastamonu'da büyük sel felaketinde ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bu büyük afetlerden bizi korusun. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı
Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı
Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı
Silifke'de çıkan yangında zarar gören Boğsak mevkiinde çevre temizliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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