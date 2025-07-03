Şili nüfusu İstanbul'dan az mı?

Şili nüfusu İstanbul'dan az mı?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaHangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiHangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır?

HANGİ ÜLKENİN NÜFUSU İSTANBUL'UN NÜFUSUNDAN DAHA AZDIR?

A: Hollanda

B: Tunus

C: Şili

D: Avustralya

Cevap:B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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