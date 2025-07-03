Şili nüfusu İstanbul'dan az mı?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaHangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiHangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır?

HANGİ ÜLKENİN NÜFUSU İSTANBUL'UN NÜFUSUNDAN DAHA AZDIR?

A: Hollanda

B: Tunus

C: Şili

D: Avustralya

Cevap:B