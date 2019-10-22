Şili Devlet Başkanı Pinera'dan ülkedeki protestolara "yeni toplum sözleşmesi" vaadi

Şili Devlet Başkanı Pinera'dan ülkedeki protestolara "yeni toplum sözleşmesi" vaadi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede durulmayan protestoları bastırmak için “yeni toplum sözleşmesi” vaadinde bulundu.

22.10.2019 12:28
Şili Devlet Başkanı Pinera'dan ülkedeki protestolara

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede durulmayan protesto ve isyan hareketlerini bastırmak için "yeni toplum sözleşmesi" vaadinde bulundu.


Başkent Santiago'da eylemciler ve polis arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından pazartesi günü binlerce eylemci ülkedeki hayat pahalılığına karşı sokaklara döküldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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