Şili Devlet Başkanı, maskesiz selfie yüzünden 3500 dolar para cezası aldı
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BBC

Şili Devlet Başkanı, maskesiz selfie yüzünden 3500 dolar para cezası aldı

20.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:11
Şili Devlet Başkanı, maskesiz selfie yüzünden 3500 dolar para cezası aldı

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, maskesiz selfie çektirerek koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için, 3500 dolar para cezası verildi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, maskesiz selfie çektirerek koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için, 3500 dolar para cezası verildi.

Pinera, yine maskesiz olan bir kadınla çektirdiği fotoğrafın, internette yayılması üzerine özür diledi.

Devlet Başkanı, Cachagua kentinde, evinin yakınında bulunan sahilde kadının istediği üzerine çektirdiği fotoğrafta maske takması gerektiğini kabul etti.

Şili'de, kamusal alanlarda maske takılması için sıkı kurallar uygulanıyor.

Maske kuralının ihlali, para ve hatta hapisle cezalandırılıyor.

Latin Amerika'da en çok vaka ve ölüm görülen ülkelerden Şili'de, Covid-19 vakaları artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre şu ana dek ülkede 581.135 vaka görültü ve 16.051 ölüm kayıtlara geçti.

Tartışmalı fotoğraflar, geçmişte de Pinera'ya sorun yaratmıştı.

Geçen yıl, başkent Santiago'da eşitsizlik karşıtı protestoların yapıldığı gece, bir pizza partisinde görüntülenmesi tepki almıştı.

Pinera geçen Nisan ayında da, koronavirüs kısıtlamaları başlamadan önce hükümet karşıtı eylemlerin yapıldığı meydanda poz vererek öfke yaratmıştı.

Santiago'da koronavirüs önlemleri de tepki çekmişti.





Haziran ayından bu yana, Şili'de günde 1000'den fazla vaka bildiriliyor.

Aralık ayında Pinera, hükümetinin kısıtlamalar koymasını sağlayan olağanüstü hali 90 gün daha uzatmıştı.

Şili Devlet Başkanı, maskesiz selfie yüzünden 3500 dolar para cezası aldı
BBC
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