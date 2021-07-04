Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi
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Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi Şili'nin yeni anayasasını yazmaktan sorumlu Kurucu Konvansiyonunun 155 üyesinin, ilk oturum için Santiago Ulusal Kongresi'nde bir araya gelmesi protestolara neden oldu.

- Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi

SANTİAGO - Şili'nin yeni anayasasını yazmaktan sorumlu Kurucu Konvansiyonunun 155 üyesinin, ilk oturum için Santiago Ulusal Kongresi'nde bir araya gelmesi protestolara neden oldu.

Şili'de yeni anayasa çalışmaları protestoları da beraberinde getirdi. Şili'nin yeni anayasasını yazmaktan sorumlu Kurucu Konvansiyonunun 155 üyesinin, Santiago Ulusal Kongresi'ndeki ilk oturumu şiddetli protestolar eşliğinde başladı. Başkent Santiago'da Kongre önünde milli marş söylendiği sırada ise Kurucu Konvansiyonunun yerlilerden oluşan üyeleri, marşı protesto ederek, yarıda kesilmesine neden oldu. Başkentte birçok noktada patlak veren protestolara, polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Kurucu Konvansiyon, 78'i erkek, 77'si kadın ve 17'si ülkenin 10 yerli halkının temsilcilerinden oluşurken, 9 aylık bir çalışmanın ardından yeni anayasaya ait taslak metni halka sunacak. Taslak metnin ardından ülkede referandum yapılarak halka, yeni anayasaya mı yoksa 1980'de Augusto Pinochet'nin diktatörlük döneminde hazırlanan mevcut anayasayla yönetilmeye devam etmek isteyip istemedikleri sorulacak.

Şili'de yeni anayasaya yönelik çalışmalar sosyal salgın adı verilen halk ayaklanması çerçevesinde Ekim 2019'daki protestoların ardından 2020'de başlamıştı.

Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi
Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi
Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi
Şili'de yeni anayasa çalışmalarının ilk oturumunda protestolar patlak verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar

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