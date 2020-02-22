Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma
Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı. O günden bu yana eylemlerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Protesto gösterilerinde ayrıca 10 binden fazla kişi de gözaltına alındı.
22.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:39
Şili'de aylardır devam eden iktidar karşıtı eylemlerde göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.
Başkent Santiago'daki gösterilerde, eylemciler barikatlar kurup ateşe verirken, güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com