Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma
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Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma

Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı. O günden bu yana eylemlerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Protesto gösterilerinde ayrıca 10 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

22.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:39
Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma

'de aylardır devam eden iktidar karşıtı eylemlerde göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.


Başkent Santiago'daki gösterilerde, eylemciler barikatlar kurup ateşe verirken, güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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