Şili'de General Manuel Baquedano heykeli restore edilmek üzere söküldü
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Şili'de General Manuel Baquedano heykeli restore edilmek üzere söküldü

12.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:56

Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan General Manuel Baquedano heykeli Ulusal Anıtlar Konseyi'nin restorasyon kararıyla bulunduğu meydandan kaldırıldı.

Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan General Manuel Baquedano heykeli Ulusal Anıtlar Konseyi'nin restorasyon kararıyla bulunduğu meydandan kaldırıldı. Heykel son yıllarda yaşanan gösterilerde hasar görmüştü.

Şili'de General Manuel Baquedano heykeli restore edilmek üzere söküldü
Şili'de General Manuel Baquedano heykeli restore edilmek üzere söküldü
Şili'de General Manuel Baquedano heykeli restore edilmek üzere söküldü
Şili'de General Manuel Baquedano heykeli restore edilmek üzere söküldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Can Sarıkaya

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