Şili'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
AA, Lucas Aguayo Araos - Güncel
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Şehrin üzerinde yükselen dumanlar Yangından kaçarak sahilde bekleyen insanlar Yanan bölgeden detaylar Orman yangını detaylar Güney Amerika ülkesi olan Şili'nin Valparaiso kentinde orman yangını çıktı.
Şehrin üzerinde yükselen dumanlar
Yangından kaçarak sahilde bekleyen insanlar
Yanan bölgeden detaylar
Orman yangını detaylar Güney Amerika ülkesi olan Şili'nin Valparaiso kentinde orman yangını çıktı. Birkaç saat içinde 70 hektardan fazla alana yayılan yangını kontrol etmek için kırmızı alarm verilirken, bölgedeki itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.