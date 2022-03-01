Şili'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Haberler

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Şili'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA, Lucas Aguayo Araos - Güncel
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Şehrin üzerinde yükselen dumanlar Yangından kaçarak sahilde bekleyen insanlar Yanan bölgeden detaylar Orman yangını detaylar Güney Amerika ülkesi olan Şili'nin Valparaiso kentinde orman yangını çıktı.

Şehrin üzerinde yükselen dumanlar

Yangından kaçarak sahilde bekleyen insanlar

Yanan bölgeden detaylar

Orman yangını detaylar Güney Amerika ülkesi olan Şili'nin Valparaiso kentinde orman yangını çıktı. Birkaç saat içinde 70 hektardan fazla alana yayılan yangını kontrol etmek için kırmızı alarm verilirken, bölgedeki itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Şili'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Şili'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Şili'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel

Güney Amerika, Valparaiso, Şili, Güncel, Haberler

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