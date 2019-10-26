Şili'de büyüyen protestolar nedeniyle kabine değişikliğine gidiliyor; Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şili'de büyüyen protestolar nedeniyle kabine değişikliğine gidiliyor; Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şili'de bir haftadır şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Sebastian Pinera kabine değişikliğine gideceğini açıkladı. Şili ordusu da ülkenin başkenti Santiago’yu da kapsayan bölgedeki sokağa çıkma yasağını sona erdirdi

26.10.2019 21:14
Şili'de büyüyen protestolar nedeniyle kabine değişikliğine gidiliyor; Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şili'de bir haftadır şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Sebastian Pinera kabine değişikliğine gideceğini açıkladı.


La Moneda başkanlık sarayında gazetecilere konuşan Pinera, "Halkın isteklerine yanıt vermek için kabine değişikliğine gideceğime dair bakanlarımı bilgilendirdim" açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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