Şili'de büyüyen protestolar nedeniyle kabine değişikliğine gidiliyor; Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Şili'de bir haftadır şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Sebastian Pinera kabine değişikliğine gideceğini açıkladı. Şili ordusu da ülkenin başkenti Santiago’yu da kapsayan bölgedeki sokağa çıkma yasağını sona erdirdi
Şili'de bir haftadır şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Sebastian Pinera kabine değişikliğine gideceğini açıkladı.
La Moneda başkanlık sarayında gazetecilere konuşan Pinera, "Halkın isteklerine yanıt vermek için kabine değişikliğine gideceğime dair bakanlarımı bilgilendirdim" açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle