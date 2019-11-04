Şili'de bisikletliler devlet başkanının evine giden yolu kapattı

04.11.2019 10:45

Şili'de devam eden protestolarda binlerce bisikletçi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın ikametgahına giden yolu trafiğe kapattı.

Şili'de protestolar aralıksız devam ediyor. Bu kez binlerce Şilili, bisikletleriyle Devlet Başkanı Sebastin Piera'nın ikametgahının önünde protesto gösterisi düzenledi. Bisikletli göstericiler, protestoların merkezi olan Plaza Italia da dahil olmak üzere birkaç farklı noktada sokağa indi. Ayrıca Las Condes semtinde devlet başkanının evine kadar ulaşan Apoquindo Bulvarı'nı da trafiğe kapattılar. Şili'de büyük bir bisikletli grup, Pinera'nın evine giden yolu istifa talepleriyle trafiğe kapadı. "Bağırmanın başka bir yolu bu. Pedal çevire çevire sesimizi duyuracağız" diyen protestocular "Pinera istifa et" sloganları attı.

Polis araçları bisikletçilerin Pinera'nın evine yaklaşmalarını engelledi.

Şili 18 Ekim'den bugüne kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği şiddet ve isyan olaylarıyla birlikte eşi görülmemiş bir toplumsal salgın yaşıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA