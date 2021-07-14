Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı
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Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı

Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile yolunda bir araç sürücüsü seyir halindeyken girdiği virajda kontrolünü kaybederek ağaçlık alana daldı.

Şile yolunda bir araç sürücüsü seyir halindeyken girdiği virajda kontrolünü kaybederek ağaçlık alana daldı. Yan yatan araçtan hafif yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şile yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 34 UB 8536 plakalı Renault marka aracın sürücüsü İlknur L. Şile istikametinde ilerlerken girdiği virajda aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp yol çevresindeki ağaçlık alana daldı. Yan yatan araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü İlknur L. ilk yardım ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı
Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı
Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı - Haberler
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