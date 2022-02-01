Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler
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Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
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Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere dün sabah yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Adreslerdeki aramalarda da çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında geçen yıl ekim ayında yapılan ilk operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82'si yakalanmış, 32'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Rüşvet, Şile, Güncel, Haber

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