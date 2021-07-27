Şile'de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
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Şile'de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü

Şile'de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile'de yol ortasında yanmaya başlayan araç adeta alev topuna döndü.

Şile'de yol ortasında yanmaya başlayan araç adeta alev topuna döndü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Şile'de Ağva'ya bağlı Göksu köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alevler içinde yanmaya başladı. Giderek şiddetlenen yangın tüm aracı sardı. Araçtan dev dumanlar yükselirken, araç adeta alev topuna döndü. Yükselen alevlerin ağaçlık alana sıçramaması ile faciadan dönüldü. Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Şile'de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
Şile'de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
Şile'de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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