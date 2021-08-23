ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
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ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİLE'de, tatil köyünde bungalov evlerde başlayan yangın, evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçradı.

ŞİLE'de, tatil köyünde bungalov evlerde başlayan yangın, evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucu, 2 bungalov ev ile evlerin çevresindeki ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Akçakese köyünde bulunan tatil köyünde boş olduğu öğrenilen bungalov evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyerek evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçrayan alevleri gören tatilciler, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Şile ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 bungalov ev ile evlerin yaklaşık 20 metre çevresindeki ağaçlar yangından zarar gördü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN
ŞİLE'DE TATİL KÖYÜNDE VE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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