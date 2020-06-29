Şile'de Konaklama teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş, Şile'ye konuk oldu.

teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş, Şile'ye konuk oldu. Şile'nin birbirinden güzel sahillerini ve restoranlarından bahseden Savaş, konaklama seçeneklerine de değindi. Birbirinden güzel ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleri olan Şile'de, misafirler kendilerini evlerinde hissedecekler.

Kaynak: DailyMotion.com