Şile'de karaya oturan gemi 17 ay sonra parçalanarak denizden çıkartılıyor
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Şile'de karaya oturan gemi 17 ay sonra parçalanarak denizden çıkartılıyor

Şile'de karaya oturan gemi 17 ay sonra parçalanarak denizden çıkartılıyor
06.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:20

Şile'de karaya oturan gemi 17 ay sonra parçalanarak denizden çıkartılıyor 17 ay sonra parçalanarak karaya çıkartılan gemi havadan görüntülendi Şile'de 17 ay önce karaya oturan gemi parçalara ayrılarak denizden karaya çekiliyor.

Şile'de karaya oturan gemi 17 ay sonra parçalanarak denizden çıkartılıyor

17 ay sonra parçalanarak karaya çıkartılan gemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Şile'de 17 ay önce karaya oturan gemi parçalara ayrılarak denizden karaya çekiliyor. Parçalara ayrılarak karaya çekilen gemi havadan görüntülendi.

Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi 17 ay önce Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Karaya oturan gemiden 16 mürettebat saatler süren kurtarma çalışmalarıyla gemiden çıkarılmıştı. 17 ay boyunca denizde duran gemi çürüyerek bölünmüştü. Ekipler çürümeye yüz tutmuş Natalia isimli kargo gemisini denizden karaya çekmeye başladı. Gemi, iş makineleri ile parçalara ayrılarak karaya çekiliyor.

Parçalara ayrılarak karaya çekilen gemi drone ile havadan görüntülendi.

Şile'de karaya oturan gemi 17 ay sonra parçalanarak denizden çıkartılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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