Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı

Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 12.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 12.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın batı (günbatısı) ve kuzeybatıdan (karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Sahillerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemlerin alındığı, vatandaşların duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin halihazırda 2 ila 2,5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 7 Ağustos Cumartesi (bugün) saat 12.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."

Açıklamada, yarın hava deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Şile'de denize girmek yasaklandı
Şile'de denize girmek yasaklandı
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