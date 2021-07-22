Şile'de denize girme yasağı uzatıldı

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için yarın da gün boyu denize girmek yasaklandı.

Türkiye genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, plajlara da yansıdı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tehlikeli plajlarda denize girilmesini yasakladı. Bu plajlar arasında yer alan Şile ve Kandıra'da önceki gün alınan karar, bugüne de uzatıldı.

METRELERCE DALGA OLACAK

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cumarüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

GÜN BOYUNCA YASAK

Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

KANDIRA'DA DA UZATILDI

Kocaeli'nin yazlık tatilcileri ağırladığı Kandıra ilçesinde de denize girme yasağı uzatıldı. İki gündür denizde etkili olan rüzgar ve dalga akıntısı sebebiyle çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı sahillerde, ilçe kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.

CUMA GÜNÜ BOYUNCA UYGULANACAK

Önceki gün başlayan ve bugün de devam eden yasak sebebiyle plajlara kırmızı bayrak çekilerek, tatilciler güvenlik güçleri tarafından uyarılarla denizden çıkarıldı.

Dün de devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girme yasağının bir gün daha uzatılarak Cuma günü de devam edeceği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu