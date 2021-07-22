Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar

Şile'de Kaymakamlık tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmesi yasaklanmasına rağmen denize girmek isteyen şahıslarla, cankurtaranlar arasında çıkan arbedede 1 cankurtaran bıçaklı saldırıya uğradı.

Marmara bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı. Dalga boyutlarını bazı günlerde metrelerce yüksekliğe çıktığı Şile de denize girilmesinin yasaklandığı alanlardan biri oldu. Ancak Şile'de yasağa rağmen denize girmek isteyen vatandaşlarla, cankurtaranlar arasında çıkan arbedede 1 cankurtaran bıçaklandı.

KAYMAKAMLIK DENİZE GİRMEYİ YASAKLADI

Şile'de bugün hava koşullarının el verişsiz olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasak olduğu duyuruldu. Şile'de bir plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olan cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı.

ŞİLE MEYDANDA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Plajda son bulan tartışma, Şile meydanında iki grubun karşılaşmasıyla tekrar alevlendi. Denize alınmayan gruptaki bir şahıs, iddiaya göre cankurtaranlardan birini bıçaklayarak yaraladı. Bunun üzerine cankurtaranlar da arkadaşlarını bıçaklayan şahsı darp etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin biber gazı kullandığı olayda kalabalık dağıtılırken yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik