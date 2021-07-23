Şile'den acı haberler gelmeye devam ediyor! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, denize girmek bugün de yasak

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan yaşanan acı olayın ardından dün Şile'de denize girmek de yasaklanmıştı. Acı haberlerin gelmeye devam ettiği ilçede, tüm sahilleri kapsayan denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı.