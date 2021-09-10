Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
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Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Mithat Topal (27) adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Mithat Topal (27) adliyeye sevk edildi.  Şüpheli emniyet binası çıkışında "Ben eşimi kaçırmadım." dedi.  Şüpheli Mithat Topal'ın daha önceden çeşitli suçlardan birçok kez polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde eşini kaçırırken görüntülerinin yayınlanmasının ardından aranmaya başlanan Mithat Topal, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Basında çıkan haberleri görünce eşini karakola giderek "Kaçırılmadım." demesi için ikna ettiği öğrenilen şüphelinin, Şilan Topal'ın polislere göz kırpması üzerine yakalandığı öğrenildi. Kadının yalnız kaldığında polislere durumu anlatması üzerine gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildiği belirtildi.

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Gayrettepe'de bulunan Gasp Büro Amirliğinde gece boyunca sorgulanan şüpheli Mithat Topal'ın daha önceden de çeşitli suçlardan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere eşini kaçırmadığını, kendi istediği ile yanına geldiğini söylediği belirtildi.  Şüpheli, polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkışta basın mensuplarının "Neden kaçırdınız" sorusuna "Ben kaçırmadım. Ben kimseye zarar vermedim." dedi.Şüpheli Mithat Topal ile yanında bulunan suç ortağı Rahim M. ile adliyeye götürüldü. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

 


Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer

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