Şilan Makal hamilelik pozlarını paylaştı
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Şilan Makal hamilelik pozlarını paylaştı

Şilan Makal hamilelik pozlarını paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle aile arasında sade bir düğünle Şener Özbayraktar ile evlenen oyuncu Şilan Makal, ilk kez hamilelik pozlarını paylaştı.

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile ilk bebeklerini bekleyen oyuncu Şilan Makal hamilelik pozlarını paylaştı. Hamileliğinde 21. haftaya giren Şimal Makal, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Anne olmak için gün saymaya başlayan Makal, beyaz elbisesi ile evinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Snob Magazin

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