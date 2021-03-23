Son Dakika | Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada
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Son Dakika | Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada

23.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:34

Son dakika gündem haberine göre Bahçelievler'de yaşanan silahlı soygun girişiminden sonra şahısların kaçması ve yaralı adama çevredeki vatandaşların yardım etme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de yaşanan silahlı soygun girişiminden sonra şahısların kaçması ve yaralı adama çevredeki vatandaşların yardım etme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde öğle saatlerinde Ali Topal'ın işlettiği kuyumcuya gelen silahlı 2 şüpheli, soygun girişiminde bulunmuştu. İddiaya göre kuyumcu Ali Topal'ın direnmesi üzerine çıkan arbede sonucu Topal, silahla bacağından vurularak yaralanmıştı. Sesleri duyan vatandaşlardan yardıma gelen Şuayip Sandıkçı'da şüpheli 2 kişi tarafından silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısları arama çalışması başlatmıştı. Şahısların kaçış anı ve yaralı adamın görüntüsü saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde, şahısların kaçma anı ve yaralı adam görülüyor.

(İHA)

Son Dakika | Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada
Son Dakika | Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada
Son Dakika | Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada
Son Dakika | Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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