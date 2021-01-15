Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ ile ilgili olarak Gelecek Partisi'nden ilk açıklama geldi. Haberler.com'a konuşan Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci yapılan saldırıyı "Siyasi terör" olarak nitelendirdi ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Haberler.com/Melih Kadir Yılmaz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Haberler.com'a değerlendirmede bulundu. Termurci, saldırıların artık belden aşağı olduğunu kaydederek, Gelecek Partisi'nin bu olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

"ŞU AN BUNLARI KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ"

Saldırının, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, Özdağ ile ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmazken, konuyla ilgili olarak konuşan Temurci, "Selçuk bey konuşan, düşündüğünü söyleyen bir siyasetçidir. O şahsın talimatını alan birileri mi saldırmıştır bilemeyiz. Şu an bunları konuşmak doğru olmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci

TEMURCİ SALDIRIYI "SİYASİ TERÖR" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yapılan saldırıyı "Siyasi terör" olarak nitelendiren Temurci, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı ve bu saldırıyı yapanların adalet önünde hesap vereceğini aktardı.

DAVUTOĞLU AKŞAM SAATLERİNDE ZİYARETTE BULUNACAK

Öte yandan programı kapsamında şu an Mardin'de bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yardımcısı Selim Temurci akşam saatlerinde Özdağ'ın yanına giderek ziyarette bulunacaklar. Türkiye'de son dönemde siyasetçilere yapılan saldırıları lanetleyen Temurci, halkın bu saldırıları görmesini istedi.