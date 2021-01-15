Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür

15.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:41
Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ ile ilgili olarak Gelecek Partisi'nden ilk açıklama geldi. Haberler.com'a konuşan Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci yapılan saldırıyı "Siyasi terör" olarak nitelendirdi ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Haberler.com/Melih Kadir Yılmaz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Haberler.com'a değerlendirmede bulundu. Termurci, saldırıların artık belden aşağı olduğunu kaydederek, Gelecek Partisi'nin bu olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

"ŞU AN BUNLARI KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ"

Saldırının, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, Özdağ ile ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmazken, konuyla ilgili olarak konuşan Temurci, "Selçuk bey konuşan, düşündüğünü söyleyen bir siyasetçidir. O şahsın talimatını alan birileri mi saldırmıştır bilemeyiz. Şu an bunları konuşmak doğru olmaz" dedi.

Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci

TEMURCİ SALDIRIYI "SİYASİ TERÖR" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yapılan saldırıyı "Siyasi terör" olarak nitelendiren Temurci, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı ve bu saldırıyı yapanların adalet önünde hesap vereceğini aktardı.

DAVUTOĞLU AKŞAM SAATLERİNDE ZİYARETTE BULUNACAK

Öte yandan programı kapsamında şu an Mardin'de bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yardımcısı Selim Temurci akşam saatlerinde Özdağ'ın yanına giderek ziyarette bulunacaklar. Türkiye'de son dönemde siyasetçilere yapılan saldırıları lanetleyen Temurci, halkın bu saldırıları görmesini istedi.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:48:22. #1.14#
title