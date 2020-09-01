Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, zanlı Enes T. (22), Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Tuna Sokak'ta yürürken arkasından yaklaştığı Hamza Kara'ya (36) tabancayla ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaçtığı öne sürülen Enes T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, suç aleti tabancaya el koyuldu.

Cinayet Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda, Enes T'nin cinayeti, 2 yıl önce Kara ailesinden birinin akrabasını öldürmesi üzerine gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Enes T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA