Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo
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Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo

Genç yaşta silahlı saldırıda hayatını kaybeden başpehlivan Hakkı Aygün'den geriye, ölümünden birkaç saat önce "Vururlar seni Merdo" sözleriyle paylaştığı şarkı paylaşımı kaldı.

01.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:29

Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25) sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20) suç aleti tabancayla polise teslim olurken, Aygün'ün ölümünden birkaç saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yürek burktu. Genç pehlivandan geriye, aracında dinlediği "Demedim mi Merdo vururlar seni" şarkısını videoya alıp paylaştığı anlar kaldı.

2 YIL ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

NE OLMUŞTU?

Dün gece yarısı Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo
Haber Yorumları (14)
PARGALI: Kabul edilemez,menajeri,,,emniyete haber vermeliydi,,korumaya alınmalıydı,,Allah rahmet etsin, çok acı
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YARCAN: beyler boş yorum yapmayın. Belki adamı çok pis dövüp madara etti adamda şartlar eşit olmadığı için son çareye başvurdu. Bilmeden ahkam kesmeyin. . .
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YORUMCUUY: Kısasa kısas... Kısasa hayat varr. ..
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