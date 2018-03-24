Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Eskişehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokağı'ndaki bir evde yaşayan Orhan Çelik (43), otomobilini park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.