Silahlı kavgada hayatını kaybeden Yıldız güvenlik gerekçesiyle Erzurum'da defnedildi
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Silahlı kavgada hayatını kaybeden Yıldız güvenlik gerekçesiyle Erzurum'da defnedildi

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Yıldız güvenlik gerekçesiyle Erzurum'da defnedildi Yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi Erzurum'da dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sıracettin Yıldız, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

31.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:55

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Yıldız güvenlik gerekçesiyle Erzurum'da defnedildi

Yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi

ERZURUM - Erzurum'da dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sıracettin Yıldız, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi güvenlik gerekçesi ile köyüne değil Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sırasında Yıldız'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Dün sabah saatlerinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Sıracettin Yıldız'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemleri ardından defnedilmek üzere Köseler Mahallesine gönderildi. Ancak güvenlik gerekçesi nedeniyle cenaze Erzurum'a geri gönderildi. Yıldız'ın cenazesi Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Kürtçe ağıtlarla defnedildi. Cenaze namazında yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan jandarma mezarlıkta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Olay

Dün sabah saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen olay da 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2014 yılında Yıldız ailesi Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın aile baskısı iddiası nedeniyle intihar etti. Yıllar sonra köyde bir araya gelen iki aile Güneş ailesinin "Köy çıkışında bekliyoruz, kozlarımızı paylaşacağız" daveti üzerine Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız buluşmak için evden çıktı. Arazi bölgede karşı karşıya gelen iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, engebeli araziye cenaze aracı çıkmayınca traktörlerle cenaze aracına taşındı.

Olay sonrası kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından arama ve yakalama çalışması başlatıldı. Kaçan şahıslar bugün sabah saatlerinde olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan 23 saat sonra yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Yıldız güvenlik gerekçesiyle Erzurum'da defnedildi

Kaynak: İHA

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