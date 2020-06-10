Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Sivas'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

10.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:09

Sivas'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Haydarlı köyünde S.A. (25) ile aralarında husumet bulunan akrabaları S.A. ve M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, av tüfeğiyle S.A'yı ayağından vurarak yaraladı.

S.A. ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler S.A. ve M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kaynak: AA

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