Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken merminin isabet etmesi sonucu ölen Ak'ın katil zanlısı yakalandı
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Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken merminin isabet etmesi sonucu ölen Ak'ın katil zanlısı yakalandı

18.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:38
Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken merminin isabet etmesi sonucu ölen Ak'ın katil zanlısı yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken sırtından vurularak ölen Sezer Ak'ın (35) katil zanlısı Kaya D. (25), polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken sırtından vurularak ölen Sezer Ak'ın (35) katil zanlısı Kaya D. (25), polis tarafından yakalandı.

Çorlu'da geçen hafta Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında yoldan geçen Sezer Ak, tabancadan çıkan merminin sırtına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Cinayet Masası ekipleri, yaptıkları incelemede, katil zanlısının Kaya D. olduğunu belirledi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Kaya D.'nin 35 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kaya D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken merminin isabet etmesi sonucu ölen Ak'ın katil zanlısı yakalandı
Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken merminin isabet etmesi sonucu ölen Ak'ın katil zanlısı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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