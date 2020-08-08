Silahlı kavga: 3 yaralı
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Silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

08.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:03

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde H.B. (27) ve arkadaşı G.Z. (38) ile T.B. (32), A.Ç. (23) ve ağabeyi Ü.Ç. (32) arasında tartışmanın ardından kavga çıktı.

Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada H.B. ve T.B. ile yoldan geçen Ş.N. (38) yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavganın çıktığı mahallede çalışma başlattı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan polis, zanlıların gidebilecekleri adreslere de operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliler G.Z, A.Ç. ve Ü.Ç'yi yakaladı, hastanedeki tedavisi tamamlanan T.B. de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan G.Z, A.Ç. ve T.B. tutuklandı, Ü.Ç. ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yaralı Ş.N'nin taburcu edildiği, sağlık durumu ağır olan H.B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polisin mahallede yaptığı uygulama ve şüphelilerin yakalanması için düzenlediği operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi, aranan 84 kişi gözaltına alındı.

Silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: AA

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