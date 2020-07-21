Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, biri yaralandı.

21.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:36

Amasya'nın Suluova ilçesinde silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erarslan köyünde aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, tabancayla Mustafa ve Erdem Akça kardeşlere ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla Mustafa Akça, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Erdem Akça, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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