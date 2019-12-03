Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti

03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:10

Denizli'de bir iş yerinde yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada vurulan 57 yaşındaki baba kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri olarak faaliyet gösteren dükkanda meydana gelen olayda, Ersin Ö., Mustafa E., Ahmet Ü. ve Ali Ü. arasında iddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından kavgaya dönüşünce iddialara göre iki taraf birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada baba Ahmet Ü. ile oğlu Ali Ü., ve Ersin Ö., silahlardan çıkan mermilerle vurularak yaralandı. Oğlu Ali Ö., ile birlikte ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ahmet Ü., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan Ahmet Ü., ameliyata alınmıştı.



Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA