Silahla yaralama şüphelisi 4 kişi tutuklandı Adana'da bir kişinin yolda tabancayla vurularak yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişinin yolda tabancayla vurularak yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde yürüyen Beytullah P'ye (42), bir otomobilden tabancayla ateş edildi.

Beytullah P'nin bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralandığı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Ekipler, O.E. adına kiralandığını belirlediği aracın Karaisalı ilçesi yönüne gittiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, aracı yolda durdurup içindeki şüpheliler O.E, P.AS. ve T.N'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen E.O'yu da Karaisalı ilçesinde yakaladı. Olayda kullanılan tabanca ise ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu.

Zanlılardan E.O'nun alacak verecek meselesi nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunduğu ileri sürülen Beytullah P'yi arkadaşlarıyla iki gün boyunca takip ettiği ileri sürüldü.

Başka bir suçtan da hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen zanlı E.O. ile diğer 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA