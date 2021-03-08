Silahını temizlerken kendisini vurdu! Yanında bulunan 'yapılacaklar listesindeki' not dikkat çekti
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Silahını temizlerken kendisini vurdu! Yanında bulunan 'yapılacaklar listesindeki' not dikkat çekti

08.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:40
Silahını temizlerken kendisini vurdu! Yanında bulunan 'yapılacaklar listesindeki' not dikkat çekti

İzmir'de asker emeklisi Muammer Özgün kendisine ait tabancayı temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu. Evde yapılan incelemede Muammer Özgün'ün öldüğü gün için yapılacak işler listesi hazırladığı ve listede silah temizliğinin de yer aldığı öğrenildi.

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir mahallede meydana geldi. Asker emeklisi olan Muammer Özgün bir gün önce komşusundan silah temizleme aparatı aldı.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Özgün'ün eşi Gülay Özgün komşusu ile pazar alışverişinden döndükten sonra adamı kanlar içinde başından vurulmuş halede buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yeniasır'ın haberine göre korku ve paniğe kapılan kadın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

TABANCA TEMİZLİĞİNİ LİSTEYE EKLEMİŞ

Olayın ardından evde yapılan incelemedeMuammer Özgün'ün o sabah kendi el yazısı ile bir "yapılacaklar listesi" oluşturduğu ve o listeye de "beylik tabancası temizlenecek" diye yazdığı görüldü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emekli astsubay Özgün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü. Biri yurtdışında iki çocuğu olan Özgün'ün acılı eşi Gülay Özgün, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Haber Yorumları (3)
VATANDAŞ: hem de başına denk gelmiş hiç inandırıcı değil adam intihar etmiş besbelli
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COŞKUN: Özellikle bu asker polis takımı görev gereği silah işine çok bağlılar sanki her gun bir şarjör boşaltmışta silah temizleyecek ne oldu durduğu yerde pas küf mü oldu silahla gereksiz oynamaya gelmez bırak kirli kalsın nene lazım senin silah temiz olsa ne kirli olsa ne
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GÜLO: asker emeklisi böyle hatayı nasıl yapar ki
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500
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