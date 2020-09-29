Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
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Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu

29.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:18

Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti.

Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti.

Olay, Karaçalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Hüseyin D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hüseyin D., pompalı tüfekle ateş ederek Meltem D.'yi vurdu. Hüseyin D., aynı tüfekle kendini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ve emniyet ekipleri çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Hüseyin ve Meltem D.'nin cenazeleri cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu
Silah seslerinin ardından acı haber...Önce eşini, sonra kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAT CURA

Haber Yorumları (1)
6578: Korkaklık, acizlik . .
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